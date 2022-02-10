Сборная Канады по хоккею стартовала на Олимпиаде с разгрома Германии

одержала победу над(5:1)в стартовом матче на олимпийском хоккейном турнире в Пекине.

В составе победителей отличились Алекс Грант, Бен Стрит, Даниель Уинник, Максим Нореау и Джордан Уил.

Единственную шайбу за финалистов прошлой Олимпиады забросил Тобиас Ридер.

Хоккей. Олимпийские игры-2022. Группа A Канада — Германия — 5:1 (3:0, 1:1, 1:0) Голы: Грант — 1 (Джонсон, Стрит), 4:43 — 1:0. Стрит — 1 (О`Делл, Джонсон), 9:47 — 2:0. Винник — 1 (Крэкнелл, Деарне), 10:19 — 3:0. Ридер — 1 (Небельс, Пфедерль), 30:45 — 3:1. Норо — 1 (бол., О`Делл, Стаал), 32:58 — 4:1. Уил — 1 (Тамбеллини, Найт), 51:22 — 5:1Вратари: Паскуале — НидербергерБроски: 27 (10+9+8) — 24 (7+9+8)Штраф: 8 — 4

Канада набрала три очка и занимает второе место в турнирной таблице группы А. У Германии ноль очков и третье место.

Следующий матч на Олимпиаде канадские хоккеисты проведут против США 12 февраля, а немцы в тот же день сыграют с Китаем.

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