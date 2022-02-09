СЭ: Валиеву не допустят до личного турнира, а медали командного отберут у всей сборной России

Российская фигуристка, которая подозревается в нарушении антидопинговых правил, будет отстранена от соревнований и не допущена до личного турнира одиночниц, сообщает «Спорт-Экспресс»

Окончательное решение о сроке наказания (или даже об оправдании) может быть принято уже после завершения Игр в Пекине, как это произошло четыре года назад с керлингистом Александром Крушельницким и бобслеисткой Надеждой Сергеевой.

При этом, по данным издания, сборную ОКР практически гарантировано лишат золотых медалей командного турнира .

Ранее портал Inside the Games сообщил, что причиной переноса медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпиады-2022 в Пекине стал допинг-тест Валиевой.

Согласно неофициальной информации, Валиева еще до отъезда в Пекин стала положительный текст на кардиологический препарат триметазидин, который не влияет на спортивные качества в фигурном катании, но внесен в Запрещенный список ВАДА.

Решение о наказании Камилы будет принимать Международный союз конькобежцев и Всемирное антидопинговое агентство.

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