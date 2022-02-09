СЭ: Валиеву не допустят до личного турнира, а медали командного отберут у всей сборной России

Окончательное решение о сроке наказания (или даже об оправдании) может быть принято уже после завершения Игр в Пекине, как это произошло четыре года назад с керлингистом Александром Крушельницким и бобслеисткой Надеждой Сергеевой.
При этом, по данным издания,
Ранее портал Inside the Games сообщил, что причиной переноса медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпиады-2022 в Пекине стал допинг-тест Валиевой.
Согласно неофициальной информации, Валиева еще до отъезда в Пекин стала положительный текст на кардиологический препарат триметазидин, который не влияет на спортивные качества в фигурном катании, но внесен в Запрещенный список ВАДА.
Решение о наказании Камилы будет принимать Международный союз конькобежцев и Всемирное антидопинговое агентство.
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