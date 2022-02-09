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    СЭ: Валиеву не допустят до личного турнира, а медали командного отберут у всей сборной России

    Пекин-2022 Фигурное катание Сборная России Допинг Скандалы
    Российская фигуристка Камила Валиева, которая подозревается в нарушении антидопинговых правил, будет отстранена от соревнований и не допущена до личного турнира одиночниц, сообщает «Спорт-Экспресс».

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    Окончательное решение о сроке наказания (или даже об оправдании) может быть принято уже после завершения Игр в Пекине, как это произошло четыре года назад с керлингистом Александром Крушельницким и бобслеисткой Надеждой Сергеевой.

    При этом, по данным издания, сборную ОКР практически гарантировано лишат золотых медалей командного турнира.

    Ранее портал Inside the Games сообщил, что причиной переноса медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпиады-2022 в Пекине стал допинг-тест Валиевой.

    Согласно неофициальной информации, Валиева еще до отъезда в Пекин стала положительный текст на кардиологический препарат триметазидин, который не влияет на спортивные качества в фигурном катании, но внесен в Запрещенный список ВАДА.

    Решение о наказании Камилы будет принимать Международный союз конькобежцев и Всемирное антидопинговое агентство.

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