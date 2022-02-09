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    Стал известен состав женской сборной России на спринтерскую гонку в Пекине

    Пекин-2022 Биатлон Сборная России
    Сборная России назвала состав женской команды по биатлону на спринтерскую гонку на Олимпиаде в Пекине.

    Кристина Резцова
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    Кристина Резцова

    В спринте выступят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

    Женский спринт состоится 11 февраля.

    Ранее СБР объявил состав мужской команды для участия в спринте.

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