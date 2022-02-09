Стал известен состав женской сборной России на спринтерскую гонку в Пекине

Сборнаяназвала состав женской команды по биатлону на спринтерскую гонку на Олимпиаде в Пекине.

В спринте выступят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Женский спринт состоится 11 февраля.

Ранее СБР объявил состав мужской команды для участия в спринте.

Олимпиада-2022 онлайн

Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.