Стал известен состав женской сборной России на спринтерскую гонку в Пекине

Кристина Резцова Фото: globallookpress.com
В спринте выступят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.
Женский спринт состоится 11 февраля.
Ранее СБР объявил состав мужской команды для участия в спринте.
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