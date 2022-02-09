СБР назвал состав мужской сборной России на спринт на Олимпиаде в Пекине

Стал известен состав мужской сборнойпо биатлону на спринтерскую гонку на Олимпиаде в Пекине.

В спринте выступят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Максим Цветков и Даниил Серохвостов, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Мужская гонка пройдет 12 февраля, начало — в 12:00 мск.

Напомним, Максим Цветков занял четвертое место в индивидуальной гонке.

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