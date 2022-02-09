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    Демченко: Надеюсь, что медаль Ивановой покажет, что в России нужно строить новые трассы для саней

    Пекин-2022 Санный спорт Сборная России
    Трехкратный призер Олимпийских игр по санному спорту Альберт Демченко поздравил Татьяну Иванову с бронзовой медалью на Играх-2022 в Пекине.

    Татьяна Иванова
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    Татьяна Иванова

    «Надеюсь, что эти медаль и успех покажут, что в России нужно строить новые трассы для саней, чтобы воспитывать новые поколения.

    Это наш медальный объект. Нужны трассы в местах, где этот вид спорт культивируется и развивается», — сказал Демченко «Чемпионату».

    «Очень хороший результат, Татьяна — молодец, что смогла стабильно проехать четыре заезда, это позволило ей завоевать бронзовую медаль. Я очень рад, что команда уедет из Пекина с медалью.

    После Пхенчхана, где Татьяну не допустили на Олимпиаду, конечно, это ей хорошая компенсация», — цитирует Демченко ТАСС.

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