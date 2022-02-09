Демченко: Надеюсь, что медаль Ивановой покажет, что в России нужно строить новые трассы для саней

Трехкратный призер Олимпийских игр по санному спортупоздравилс бронзовой медалью на Играх-2022 в Пекине.

«Надеюсь, что эти медаль и успех покажут, что в России нужно строить новые трассы для саней, чтобы воспитывать новые поколения.

Это наш медальный объект. Нужны трассы в местах, где этот вид спорт культивируется и развивается», — сказал Демченко «Чемпионату».

«Очень хороший результат, Татьяна — молодец, что смогла стабильно проехать четыре заезда, это позволило ей завоевать бронзовую медаль. Я очень рад, что команда уедет из Пекина с медалью.

После Пхенчхана, где Татьяну не допустили на Олимпиаду, конечно, это ей хорошая компенсация», — цитирует Демченко ТАСС.