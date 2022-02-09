Демченко: Надеюсь, что медаль Ивановой покажет, что в России нужно строить новые трассы для саней

Татьяна Иванова Фото: globallookpress.com
«Надеюсь, что эти медаль и успех покажут, что в России нужно строить новые трассы для саней, чтобы воспитывать новые поколения.
Это наш медальный объект. Нужны трассы в местах, где этот вид спорт культивируется и развивается», — сказал Демченко «Чемпионату».
«Очень хороший результат, Татьяна — молодец, что смогла стабильно проехать четыре заезда, это позволило ей завоевать бронзовую медаль. Я очень рад, что команда уедет из Пекина с медалью.
После Пхенчхана, где Татьяну не допустили на Олимпиаду, конечно, это ей хорошая компенсация», — цитирует Демченко ТАСС.