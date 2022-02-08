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    Мозалев — о своей короткой программе: Не самый удачный прокат

    Пекин-2022 Сборная России Фигурное катание
    Российский фигурист Андрей Мозалев прокомментировал свое выступление в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

    Андрей Мозалев
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    Андрей Мозалев

    За свой прокат он получил 77,05 баллов и стал лишь 23-м.

    «Не совсем удачный прокат короткой программы. Особо не переживал, все-таки больше рассчитывал на хороший прокат. Хотел получить удовольствие. Но получилось не очень, конечно. Упал с сальхова, сделал бабочку на акселе. Не придавила ли Олимпиада? Нет, наоборот. Это же праздник. И я очень рад, что попал сюда, и получаю удовольствие от нахождения здесь.

    Много эмоций потратил, болея за наших в команднике? Не очень. Был уверен в наших ребятах. В произвольной надо делать свое и настраиваться на хороший прокат. Хочу ли я сходить на соревнования по хоккею? Конечно, хотел бы. И не только на хоккей. Я вообще на все бы сходил», — сказал Мозалев в интервью Первому каналу.

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