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    Биатлон, мужская гонка на Олимпиаде-2022 в Пекине: где смотреть онлайн

    Пекин-2022 Биатлон Сборная России
    8 февраля в 11:30 по Москве на Олимпиаде в Пекине начнется биатлонная гонка на 20 км среди мужчин.

    Максим Цветков
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    Максим Цветков

    Первым на трассу уйдет Максим Цветков. Следом: 31-м отправится Александр Логинов, 47-м — Эдуард Латыпов, 56-м — Карим Халили.

    В прямом эфире гонку покажет телеканал «Россия 1». Начало — в 11:30 мск, комментатор трансляции — Дмитрий Губерниев.

    Не пропустите онлайн-трансляцию, которую проведет LiveSport.Ru.

    Олимпиаде в Пекине-2022 продлится до 20 февраля 2022 года. На данный момент сборная России идет на третьем месте медального зачета с 7 медалями: 2 золота, 3 серебра и 2 бронзы.

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