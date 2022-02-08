Биатлон, мужская гонка на Олимпиаде-2022 в Пекине: где смотреть онлайн

Максим Цветков Фото: globallookpress.com
Первым на трассу уйдет Максим Цветков. Следом: 31-м отправится Александр Логинов, 47-м — Эдуард Латыпов, 56-м — Карим Халили.
В прямом эфире гонку покажет телеканал «Россия 1». Начало — в 11:30 мск, комментатор трансляции — Дмитрий Губерниев.
Не пропустите онлайн-трансляцию, которую проведет LiveSport.Ru.
Олимпиаде в Пекине-2022 продлится до 20 февраля 2022 года. На данный момент сборная России идет на третьем месте медального зачета с 7 медалями: 2 золота, 3 серебра и 2 бронзы.