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    В Федерации по прыжкам с трамплина прокомментировали серебро в командном турнире

    Пекин-2022 Прыжки с трамплина
    Вице-президент Федерации прыжков с трамплина и лыжного двоеборья России Владимир Славский прокомментировал выступления российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине.

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    Данил Садреев

    «Действительно исторический результат. Но здесь есть закономерности. Этот вид впервые включили в программу Олимпийских игр. Полгода назад на президиуме обсуждали вопрос, что реальный шанс на медаль есть в команде. А персонально — может быть всё. Отсюда и наметили, что делать», — сказал Славский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

  • Россия завоевала серебро Олимпиады в командном турнире по прыжках на лыжах с трамплина
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    • Напомним, что сборная России в составе Ирмы Махини, Данила Садреева, Ирины Аввакумовой и Евгения Климова завоевала серебро в смешанных командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина в рамках зимних Олимпийских игр. Это первая медаль России в прыжках на лыжах с трамплина.

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