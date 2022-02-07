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    Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу в командном турнире ОИ-2022

    Пекин-2022 Сборная России Фигурное катание
    На Олимпиаде-2022 в Пекине завершилась произвольная программа у пар в командном турнире фигурного катания.

    Анастасия Мишина и Александр Галлямов
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    Анастасия Мишина и Александр Галлямов

    Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место с результатом 145,20 балла, несмотря на падение.

    Онлайн фигурного катания в Пекине-2022

    Второе место заняли японцы Рику Миура и Рюити Кихара (139,6 балла), замкнули тройку представители Китая Чэн Пэн и Ян Цзинь (131,75).

    Сборная России лидирует в общем зачете командного турнира. Он продолжится прокатом произвольной программы у танцевальных пар, где Россию представляют Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

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