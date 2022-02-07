Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу в командном турнире ОИ-2022

На Олимпиаде-2022 в Пекине завершилась произвольная программа у пар в командном турнире фигурного катания.

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место с результатом 145,20 балла, несмотря на падение.

Онлайн фигурного катания в Пекине-2022

Второе место заняли японцы Рику Миура и Рюити Кихара (139,6 балла), замкнули тройку представители Китая Чэн Пэн и Ян Цзинь (131,75).

Сборная России лидирует в общем зачете командного турнира. Он продолжится прокатом произвольной программы у танцевальных пар, где Россию представляют Виктория Синицина и Никита Кацалапов.