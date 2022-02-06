Спицов: Трудно сейчас выразить свои эмоции

Российский лыжникдал комментарий после скиатлона на Олимпийских играх, в котором он завоевал серебряную медаль.

«Трудно сейчас выразить свои эмоции, потому что пока все как сон, несмотря на то что это вторая Олимпиада и не первая олимпийская медаль. Но пока все как в тумане, потому что мы долго к этому шли и готовились, я очень рад.

Пока идем с опережением графика по медалям. Верим в команду! Надеюсь, эти награды не последние», — сказал Спицов в эфире Первого канала.

На Играх-2018 Спицов стал бронзовым призером в индивидуальной разделке, завоевал серебро в командном спринте и в эстафете в составе сборной России.