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    Спицов: Трудно сейчас выразить свои эмоции

    Пекин-2022 Сборная России Медали России Лыжные гонки
    Российский лыжник Денис Спицов дал комментарий после скиатлона на Олимпийских играх, в котором он завоевал серебряную медаль.

    Денис Спицов
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    Денис Спицов

    «Трудно сейчас выразить свои эмоции, потому что пока все как сон, несмотря на то что это вторая Олимпиада и не первая олимпийская медаль. Но пока все как в тумане, потому что мы долго к этому шли и готовились, я очень рад.

    Пока идем с опережением графика по медалям. Верим в команду! Надеюсь, эти награды не последние», — сказал Спицов в эфире Первого канала.

    На Играх-2018 Спицов стал бронзовым призером в индивидуальной разделке, завоевал серебро в командном спринте и в эстафете в составе сборной России.

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