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    Кобаяси завоевал золото в прыжках на лыжах с трамплина на ОИ-2022

    Пекин-2022 Прыжки с трамплина
    Японец Рёю Кобаяси выиграл золото Олимпиады по прыжкам на лыжах с трамплина. Соревнования проходили на трамплине HS-106.

    Рёю Кобаяси
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    Рёю Кобаяси

    Вторым стал австриец Мануэль Феттнер, а третьим — поляк Давид Кубацкий.

    Россиянин Евгений Климов стал пятым, а Данил Садреев занял 8 место.

    Олимпийские игры — 2022. Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины Трамплин HS-106
    • Рёю Кобаяси (Япония) — 275,0.
    • Мануэль Феттнер (Австрия) — 270,8.
    • Давид Кубацкий (Польша) — 265,9.
    • Петер Превц (Словения) — 265,4.
    • Евгений Климов (Россия) — 261,5.
    • Камиль Стох (Польша) — 260,9.
    • Мариус Линдвик (Норвегия) — 260,7.
    • Данил Садреев (Россия) — 259,4...
    • Роман Трофимов (Россия) — 244,7.
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