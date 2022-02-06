Кобаяси завоевал золото в прыжках на лыжах с трамплина на ОИ-2022

Рёю Кобаяси Фото: globallookpress.com
Вторым стал австриец Мануэль Феттнер, а третьим — поляк Давид Кубацкий.
Россиянин Евгений Климов стал пятым, а Данил Садреев занял 8 место.
Олимпийские игры — 2022. Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины Трамплин HS-106
- Рёю Кобаяси (Япония) — 275,0.
- Мануэль Феттнер (Австрия) — 270,8.
- Давид Кубацкий (Польша) — 265,9.
- Петер Превц (Словения) — 265,4.
- Евгений Климов (Россия) — 261,5.
- Камиль Стох (Польша) — 260,9.
- Мариус Линдвик (Норвегия) — 260,7.
- Данил Садреев (Россия) — 259,4...
- Роман Трофимов (Россия) — 244,7.