Губерниев: Большунов первый, Спицов второй. Я все еще думаю, что это сон, но это реальность!

Известный комментаторпрокомментировал победув скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

«Сегодня мы увидели героических людей, которые раздвигали границы вселенной. Большунов первый, Спицов второй. Я все еще думаю, что это сон, но это реальность! Невероятный флаг в руке Саши — это была одна из самых ярких побед российского и советского лыжного спорта.

Я восхищен нашими лыжниками, сегодня они написали историю. Мы увидели невероятного Большунова, героического Спицова, Норвегия, гудбай! Их нет на пьедестале. Мы нанесли норвежцам тяжелейшее поражение. Наши парни подготовились к гонке лучше всех. Я снимаю шляпу перед Юрием Бородавко! Он подарил нам очередных олимпийских чемпионов. Все мы должны быть благодарны ему за этот праздник», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Большунов завоевал первое олимпийское золото в карьере. Также эта золотая медаль является первой для России на Олимпиаде в Пекине.