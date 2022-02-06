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    Губерниев: Большунов первый, Спицов второй. Я все еще думаю, что это сон, но это реальность!

    Пекин-2022 Сборная России Медали России Биатлон
    Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

    Александр Большунов
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    Александр Большунов

    «Сегодня мы увидели героических людей, которые раздвигали границы вселенной. Большунов первый, Спицов второй. Я все еще думаю, что это сон, но это реальность! Невероятный флаг в руке Саши — это была одна из самых ярких побед российского и советского лыжного спорта.

    Я восхищен нашими лыжниками, сегодня они написали историю. Мы увидели невероятного Большунова, героического Спицова, Норвегия, гудбай! Их нет на пьедестале. Мы нанесли норвежцам тяжелейшее поражение. Наши парни подготовились к гонке лучше всех. Я снимаю шляпу перед Юрием Бородавко! Он подарил нам очередных олимпийских чемпионов. Все мы должны быть благодарны ему за этот праздник», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

    Напомним, что Большунов завоевал первое олимпийское золото в карьере. Также эта золотая медаль является первой для России на Олимпиаде в Пекине.

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