Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Бессмертных с медалью ЧМ-2019Александр Бессмертных: Наши лыжники смогут побороться с Клебо за медали Олимпиады
  • 08:34
    • На Олимпиаде выявили 21 случай заражения коронавирусом за последние сутки
  • 08:03
    • Синицина и Кацалапов заняли второе место в ритм-танце в командном турнире ОИ-2022
  • 06:50
    • Кондратюк стал третьим в короткой программе командного турнира ОИ-2022
  • 05:48
    • В сборной России по хоккею не выявлено игроков с коронавирусом
    Все новости спорта

    Синицина и Кацалапов заняли второе место в ритм-танце в командном турнире ОИ-2022

    Пекин-2022 Сборная России Фигурное катание
    На Олимпийских играх-2022 в Пекине танцевальные дуэты выступили с ритм-танцами в рамках командного турнира.

    Виктория Синицина и Никита Кацалапов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виктория Синицина и Никита Кацалапов

    Российский дуэт Виктория СиницинаНикита Кацалапов занял второе место. За свой прокат россияне получили 85,05 балла и принесли сборной девять очков.

    Первое место заняли американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью с результатом 86,56 балла (личный рекорд пары), замкнули тройку итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

    Напомним, ранее в рамках командного турнира короткую программу откатали мужчины. Россиянин Марк Кондратюк занял третье место и принес сборной России восемь очков. Таким образом, после двух видов программы у российской сборной 17 очков и второе место в командном зачете.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Мидлсбро» потреплет нервы «МЮ» в кубковом матче
  • «Манчестер Юнайтед» — «Мидлсбро». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Поединок выйдет низовым
  • «Марсель» — «Анже». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Хетафе» усугубит кризис «Леванте»
  • «Хетафе» — «Леванте». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.20
  • Экспресс дня 4 февраля
  • Сегодня в 22:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Марсель — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Хетафе — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Герта — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Интер — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Монако — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Бавария — Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Пекин-2022
    ОнлайнЛентаМедалиНаши
    02, ср.03, чт.04, пт.05, сб.06, вс.07, пн.08, вт.09, ср.10, чт.11, пт.12, сб.13, вс.14, пн.15, вт.16, ср.17, чт.18, пт.19, сб.20, вс.
    Биатлон Бобслей Горные лыжи Кёрлинг Коньки Лыжное двоеборье Лыжные гонки Прыжки с трамплина Санный спорт Скелетон Сноуборд Фигурное катание Фристайл Хоккей Шорт-трек
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие