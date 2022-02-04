Синицина и Кацалапов заняли второе место в ритм-танце в командном турнире ОИ-2022

Виктория Синицина и Никита Кацалапов Фото: globallookpress.com
Российский дуэт Виктория Синицина — Никита Кацалапов занял второе место. За свой прокат россияне получили 85,05 балла и принесли сборной девять очков.
Первое место заняли американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью с результатом 86,56 балла (личный рекорд пары), замкнули тройку итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.
Напомним, ранее в рамках командного турнира короткую программу откатали мужчины. Россиянин Марк Кондратюк занял третье место и принес сборной России восемь очков. Таким образом, после двух видов программы у российской сборной 17 очков и второе место в командном зачете.