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    Чен: На Олимпиаде большая конкуренция, но сборная США постарается

    Пекин-2022 Фигурное катание
    Американский фигурист Натан Чен, ставший первым в короткой программе на командном турнире Олимпиады в Пекине, отметил, что нацелен на золотые медали.

    Натан Чен
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    Натан Чен

    «Рад оказаться на Олимпиаде и рад своему прокату. Моя короткая — это был опыт, все получилось, очень доволен. Да, у меня были ошибки на предыдущих стартах, но это только помогло мне набрать опыт. У меня было много стартов перед Олимпиадой, это все внесло свой вклад.

    Командные соревнования помогают мне также подготовиться к личным. Я почувствовал лед, атмосферу. Будем бороться.

    Сборная США будет бороться за золото! На Олимпиаде большая конкуренция, но мы постараемся. Арена в Пекине — особенное место, я наслаждаюсь пребыванием здесь. В целом мне все нравится на Играх — еда, быт, люди и все остальное», — цитирует Чена Sport24.

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