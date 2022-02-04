Чен: На Олимпиаде большая конкуренция, но сборная США постарается

Американский фигурист, ставший первым в короткой программе на командном турнире Олимпиады в Пекине, отметил, что нацелен на золотые медали.

«Рад оказаться на Олимпиаде и рад своему прокату. Моя короткая — это был опыт, все получилось, очень доволен. Да, у меня были ошибки на предыдущих стартах, но это только помогло мне набрать опыт. У меня было много стартов перед Олимпиадой, это все внесло свой вклад.

Командные соревнования помогают мне также подготовиться к личным. Я почувствовал лед, атмосферу. Будем бороться.

Сборная США будет бороться за золото! На Олимпиаде большая конкуренция, но мы постараемся. Арена в Пекине — особенное место, я наслаждаюсь пребыванием здесь. В целом мне все нравится на Играх — еда, быт, люди и все остальное», — цитирует Чена Sport24.