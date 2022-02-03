Фаткулина — о назначении знаменосцем на ОИ: Это знак, что все можно преодолеть, что со всем справиться!

Серебряный призер Сочи-2014 по конькобежному спортурассказала о своих эмоциях после назначения на роль знаменосца российской команды в Пекине-2022.

Помимо Фаткульной, флаг Олимпийского комитета России на церемонии открытия Игр будет нести хоккеист Вадим Шипачев.

«Мечтать пронести флаг на церемонии открытия я стала еще на Олимпиаде в Сочи. Но что эта мечта может сбыться, особенно даже не думала.

Это было примерно как иметь дом на Мальдивах, или что-то в этом духе... Ну, есть мечта и есть, где-то совсем вдали.

Когда в Пекине я узнала, что меня утвердили, была так счастлива! До сих пор не могу перестать улыбаться, аж скулы болят. Мне доверили такое ответственное дело, я поведу команду за собой... С ума сойти!

Я бы в любом случае пошла. Я же помню открытие Олимпийских игр в Сочи, какие это были потрясающие эмоции. В такие моменты действительно чувствуешь олимпийский дух.

А китайцы так стараются нам тут во всем угодить, что даже интересно — что они там такое заготовили на открытии?

Меня же не только не пригласили в Пхенчхан. Меня отстранили, забрали медаль, обвинили в том, чего не было на самом деле! А теперь я понесу флаг...

Это бальзам на душу, настоящий приз за все мои страдания. Это знак, что все можно преодолеть, что со всем справиться!

Мы пока только с подружками успели об этом поболтать. Вадим Шипачев высокий, не знаю даже, как это будет... Но думаю, перед церемонией будет пара часов, как раз порепетируем.

Главное сейчас — потеплей одеться, потому что пойдем по открытому воздуху! "– сказала Фаткулина 'Спорт-Экспрессу'.

Церемония открытия Игр в Пекине пройдет завтра, начало — 15:00 по московскому времени.