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    Никитина о ковидных рисках на Олимпиаде: Конечно, страшновато. Но на церемонию открытия я бы все равно сходила

    Пекин-2022 СкелетонКоронавирус в спорте Сборная России
    Российская скелетонистка Елена Никитина рассказала о рисках, связанных с коронавирусом на Олимпиаде в Пекине.

    Елена Никитина
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    Елена Никитина

    «Теперь нам обед приносят в номер, мы не ходим в столовую, и я там быстро протираю антисептиком и пакет, и все остальное.

    А раньше я могла на рынке попробовать что-то немытое. Сейчас доходит до паранойи, но я думаю, что у всех так.

    Если честно, в какой-то момент набралось такое количество случаев, да они и по ходу сезона были, что спортсмены из разных стран то и дело пропускали этапы Кубка мира.

    Думала, что нам скажут: "Ну ладно, выступайте с омикроном, в принципе, это не смертельно". Люди выступают с гайморитами, и ничего.

    Никита (Трегубов) говорит, что у него коронавирус бессимптомно проходит. Хорошо себя чувствует, никакой угрозы для здоровья нет.

    Если разрешат, я бы сходила на церемонию открытия. Мне кажется, это классно. Мы были в Сочи на церемонии открытия, очень понравилось. Впечатления на всю жизнь остались.

    Кто-то не ходил, а я подумала: "Ну как это?" Если это не в ущерб тренировкам и есть свободное время, то почему нет? Я плохо помню саму Олимпиаду, но четко — открытие и закрытие.

    Да на самом деле уже все страшно, собственной тени уже боимся. Сейчас из Сочи летели обычным рейсом.

    На меня в этом сезоне все время ругались тренеры: "Надень маску!" Я отвечала, что не могу в ней дышать. А теперь как миленькая: сижу в маске, не ем и не пью.

    Конечно, страшновато. Но на церемонию открытия я бы все равно сходила», — рассказала Никитина «Матч Тв».

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