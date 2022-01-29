Никитина о ковидных рисках на Олимпиаде: Конечно, страшновато. Но на церемонию открытия я бы все равно сходила

Российская скелетонисткарассказала о рисках, связанных с коронавирусом на Олимпиаде в Пекине.

«Теперь нам обед приносят в номер, мы не ходим в столовую, и я там быстро протираю антисептиком и пакет, и все остальное.

А раньше я могла на рынке попробовать что-то немытое. Сейчас доходит до паранойи, но я думаю, что у всех так.

Если честно, в какой-то момент набралось такое количество случаев, да они и по ходу сезона были, что спортсмены из разных стран то и дело пропускали этапы Кубка мира.

Думала, что нам скажут: "Ну ладно, выступайте с омикроном, в принципе, это не смертельно". Люди выступают с гайморитами, и ничего.

Никита (Трегубов) говорит, что у него коронавирус бессимптомно проходит. Хорошо себя чувствует, никакой угрозы для здоровья нет.

Если разрешат, я бы сходила на церемонию открытия. Мне кажется, это классно. Мы были в Сочи на церемонии открытия, очень понравилось. Впечатления на всю жизнь остались.

Кто-то не ходил, а я подумала: "Ну как это?" Если это не в ущерб тренировкам и есть свободное время, то почему нет? Я плохо помню саму Олимпиаду, но четко — открытие и закрытие.

Да на самом деле уже все страшно, собственной тени уже боимся. Сейчас из Сочи летели обычным рейсом.

На меня в этом сезоне все время ругались тренеры: "Надень маску!" Я отвечала, что не могу в ней дышать. А теперь как миленькая: сижу в маске, не ем и не пью.

Конечно, страшновато. Но на церемонию открытия я бы все равно сходила», — рассказала Никитина «Матч Тв».