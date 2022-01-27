Олимпийский чемпион Крюгер заразился коронавирусом

Норвежский лыжниксдал положительный тест на коронавирус, сообщает NRK со ссылкой на Федерацию лыжных видов спорта Норвегии.

«Он изолирован в своей комнате. Внешне он здоров, никаких симптомов нет. Это, конечно, очень грустная ситуация для Симена», — заявил врач норвежской команды Ойстейн Андерсен.

Накануне стало известно, что положительные тесты на коронавирус сдали норвежские лыжницы Хейди Венг и Анне Кьерсти Кальво.

Перед этим тренер мужской команды Арильд Монсен заразился коронавирусом, после чего мужская и женская олимпийские команды попали на пятидневный карантин, так как контактировали с ним.

28-летний Крюгер является двукратным олимпийским чемпионом 2018 года в скиатлоне и эстафете.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.