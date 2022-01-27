ФутболХоккейТеннисБоксПекин-2022Игры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ангелина ГоликоваАнгелина Голикова: Почувствую себя на Олимпиаде только тогда, когда встану на старт
  • 19:29
    • Сборная Ирана без Азмуна одолела Ирак и вышла на ЧМ-2022
  • 18:12
    • «Зенит» объявил о подписании контракта с Адамовым
  • 14:34
    • Коллинз выиграла у Швентек в полуфинале Australian Open
  • 12:54
    • Барти разгромила Киз и впервые вышла в финал Australian Open
  • 15:52
    • «Зенит» ищет в Бундеслиге игрока на позицию центрального защитника
    Все новости спорта

    Олимпийский чемпион Крюгер заразился коронавирусом

    Пекин-2022 Лыжные гонки
    Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сдал положительный тест на коронавирус, сообщает NRK со ссылкой на Федерацию лыжных видов спорта Норвегии.

    Симен Хегстад Крюгер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Симен Хегстад Крюгер

    «Он изолирован в своей комнате. Внешне он здоров, никаких симптомов нет. Это, конечно, очень грустная ситуация для Симена», — заявил врач норвежской команды Ойстейн Андерсен.

    Накануне стало известно, что положительные тесты на коронавирус сдали норвежские лыжницы Хейди Венг и Анне Кьерсти Кальво.

  • Первые потери — за неделю до ОИ-2022. Коронавирус атакует сборную России
  • Рассказываем о подготовке российских спортсменов к приближающейся Олимпиаде в Пекине
  • Вчера

    • Перед этим тренер мужской команды Арильд Монсен заразился коронавирусом, после чего мужская и женская олимпийские команды попали на пятидневный карантин, так как контактировали с ним.

    28-летний Крюгер является двукратным олимпийским чемпионом 2018 года в скиатлоне и эстафете.

    Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сборная Чили прервет супер-серию Аргентины?
  • Чили — Аргентина. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Сможет ли Уругвая забить на поле Парагвая?
  • Парагвай — Уругвай. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Бразилия потеряет очки в Эквадоре?
  • Эквадор — Бразилия. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.53
  • Экспресс дня 28 января
  • Завтра в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Чили — Аргентина
  • Футбол
  • Завтра в 03:15
    •  2.50
  • Прогноз на матч Парагвай — Уругвай
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Эквадор — Бразилия
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Даллас — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Брюгге — Юнион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Циципас — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 11:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Аризона — Бостон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Берреттини — Надаль
  • Теннис
  • Завтра в 06:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Пекин-2022 Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие