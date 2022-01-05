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    • Российская лыжница Наталья Непряева выиграла «Тур де Ски»
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    Вяльбе: Непряева пока не в суперформе, которая необходима для Олимпиады

    Пекин-2022 Лыжные гонки
    Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала победу Натальи Непряевой в общем зачете «Тур де Ски», а также поделилась ожиданиями от ее выступления на ОИ-2022.

    Наталья Непряева
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    Наталья Непряева

    «Никогда не стоит быть уверенным в победе, даже когда имеешь такое преимущество перед последней гонкой. Гора — это абсолютно непредсказуемая гонка, минута преимущества на горе вообще ни о чем. Шведка могла отыграть эту минуту, безусловно. Такое бывало не раз, поэтому переживали и болели до самых последних мгновений.

    Гора — это не Наташин конек, скажем так, потому что она мышечная, достаточно тяжелая. Но Наташа сегодня превзошла себя. Мне кажется, это была ее лучшая гонка в гору, хотя хороших гонок было немало и раньше.

    Перспективы Непряевой на Олимпиаде? Я не занимаюсь предсказаниями. Кто-то использует "Тур де Ски" в качестве одного из этапов подготовки к Олимпийским играм. И тренер так считает, и я — пока Наташа не в суперформе, которая необходима для Олимпиады. Дай бог, чтобы все получилось», — цитирует Вяльбе «Р-Спорт».

    Зимняя Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля в Пекине.

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