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    Ханю признался, что хотел пропустить ОИ-2022 в Пекине

    Пекин-2022 Фигурное катание
    Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю признался, что сомневался в своем участии в Играх-2022 в Пекине.

    Юдзуру Ханю
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    Юдзуру Ханю

    Напомним, до прошедшего предолимпийского чемпионата Японии Ханю не соревновался с апреля 2021 года. В ноябре Юдзуру травмировал связки правой лодыжки.

    «Честно говоря, я не думал об участии в этих Играх, но путь, по которому мне пришлось пройти, и поддержка стоящих за мной людей убедили меня выступать на Олимпиаде», — сказал Ханю L’Équipe.

    В эти выходные Юдзуру выиграл чемпионат Японии. В произвольной программе Ханю с ошибкой сумел исполнить аксель в 4,5 оборота, который ранее никому не удавалось сделать.

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