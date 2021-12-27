Ханю признался, что хотел пропустить ОИ-2022 в Пекине

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катаниюпризнался, что сомневался в своем участии в Играх-2022 в Пекине.

Напомним, до прошедшего предолимпийского чемпионата Японии Ханю не соревновался с апреля 2021 года. В ноябре Юдзуру травмировал связки правой лодыжки.

«Честно говоря, я не думал об участии в этих Играх, но путь, по которому мне пришлось пройти, и поддержка стоящих за мной людей убедили меня выступать на Олимпиаде», — сказал Ханю L’Équipe.

В эти выходные Юдзуру выиграл чемпионат Японии. В произвольной программе Ханю с ошибкой сумел исполнить аксель в 4,5 оборота, который ранее никому не удавалось сделать.