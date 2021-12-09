Сборная России по хоккею представила форму на ОИ в Пекине

Сборная России Фото: globallookpress.com
Форма выполнена в красных и белых цветах. На нее будет нанесен логотип Олимпийского комитета России (ОКР).
Красивое! Форма, в которой наши хоккеисты выйдут на олимпийский лёд Пекина ❤️🤍— Хоккей России (@russiahockey) December 9, 2021
⠀#россиявмоемсердце #хоккейроссии75 #beijing2022 pic.twitter.com/Qquai5nw0X
Напомним, что из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены не могут выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах под флагом России до 16 декабря 2022 года. Также запрещено использование национального гимна, национальных эмблем или символов.