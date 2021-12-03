Лундквист: Конечно, канадцы — фавориты Олимпиады, но и сборные России и Швеции тоже будут очень сильны

Хенрик Лундквист Фото: globallookpress.com
«Надеюсь, что игроки НХЛ поедут (на Олимпиаду). Но мы сейчас живем в сложном мире, очень много обстоятельств вокруг.
Всякий раз, когда мы видим турнир с участием лучших хоккеистов мира — это уникально. Надеюсь, что ковид не сорвет всеобщие планы.
И посмотрим еще, кто там победит. Думаю, что сборная Канады — очень сильная команда. Конечно, канадцы — фавориты.
Но и сборные России и Швеции тоже будут очень сильны», — сказал Лундквист «Матч ТВ».
Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх пройдет с 9 по 20 февраля.