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    Лундквист: Конечно, канадцы — фавориты Олимпиады, но и сборные России и Швеции тоже будут очень сильны

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Экс-вратарь сборной Швеции Хенрик Лундквист назвал фаворита хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине, а также выразил надежду, что игроки из НХЛ выступят на Играх.

    Хенрик Лундквист
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    Хенрик Лундквист

    «Надеюсь, что игроки НХЛ поедут (на Олимпиаду). Но мы сейчас живем в сложном мире, очень много обстоятельств вокруг.

    Всякий раз, когда мы видим турнир с участием лучших хоккеистов мира — это уникально. Надеюсь, что ковид не сорвет всеобщие планы.

    И посмотрим еще, кто там победит. Думаю, что сборная Канады — очень сильная команда. Конечно, канадцы — фавориты.

    Но и сборные России и Швеции тоже будут очень сильны», — сказал Лундквист «Матч ТВ».

    Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх пройдет с 9 по 20 февраля.

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