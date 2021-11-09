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    Экс-тренер Медведевой оценил шансы Туктамышевой попасть на ОИ-2022 в Пекине

    Пекин-2022 Сборная России Фигурное катание
    Канадский тренер Брайан Орсер высказался о шансах российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой попасть на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

    Елизавета Туктамышева
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    Елизавета Туктамышева

    «Лиза дает надежду всем фигуристкам планеты. Потому что она продолжает совершенствоваться, несмотря на то что уже не юная девочка, а молодая женщина. Как я мог ее забыть? Напишите, что она мне больше всех нравится, что она лучше всех!

    Ее работа с Алексеем Мишиным — невероятна, я от всего сердца желаю ей попасть на Олимпиаду в Пекине. Она обязана быть в олимпийской команде в Пекине», — цитирует Орсера «Чемпионат».

    25-летняя Туктамышева ни разу в своей карьере не выступала на Олимпиаде. Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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