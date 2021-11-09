Экс-тренер Медведевой оценил шансы Туктамышевой попасть на ОИ-2022 в Пекине

Канадский тренер Брайан Орсер высказался о шансах российской фигуристкипопасть на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

«Лиза дает надежду всем фигуристкам планеты. Потому что она продолжает совершенствоваться, несмотря на то что уже не юная девочка, а молодая женщина. Как я мог ее забыть? Напишите, что она мне больше всех нравится, что она лучше всех!

Ее работа с Алексеем Мишиным — невероятна, я от всего сердца желаю ей попасть на Олимпиаду в Пекине. Она обязана быть в олимпийской команде в Пекине», — цитирует Орсера «Чемпионат».

25-летняя Туктамышева ни разу в своей карьере не выступала на Олимпиаде. Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.