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    Вяльбе высказалась о сокращении дистанции спринта на ОИ-2022 в Пекине

    Пекин-2022 Сборная России Лыжные гонки
    Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировал сокращение дистанции мужского спринта на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

    Елена Вяльбе
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    Елена Вяльбе

    «Дело в том, что решение принимает не Олимпийский комитет, а оргкомитеты. Такую официальную информацию мы ещё не получали от китайского оргкомитета. Очень сложно сказать, так это будет на самом деле или нет.

    Видел ли кто-нибудь эти трассы? Воочию — нет. Только на бумаге», — приводит слова Вяльбе «Комсомольская правда».

    Напомним, ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) объявила о сокращении спринтерской дистанции у мужчин на ОИ-2022 в Пекине с 1850 до 1500 метров.

    Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

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