Вяльбе высказалась о сокращении дистанции спринта на ОИ-2022 в Пекине

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР)прокомментировал сокращение дистанции мужского спринта на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Дело в том, что решение принимает не Олимпийский комитет, а оргкомитеты. Такую официальную информацию мы ещё не получали от китайского оргкомитета. Очень сложно сказать, так это будет на самом деле или нет.

Видел ли кто-нибудь эти трассы? Воочию — нет. Только на бумаге», — приводит слова Вяльбе «Комсомольская правда».

Напомним, ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) объявила о сокращении спринтерской дистанции у мужчин на ОИ-2022 в Пекине с 1850 до 1500 метров.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.