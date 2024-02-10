«Лейкерс» выиграли у «Нью-Орлеана», «Денвер» уступил «Сакраменто»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Домантас Сабонис Фото: twitter.com/SacramentoKings

«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал домашнюю победу над «Нью-Орлеаном» 139:122 (36:39, 51:35, 28:28, 24:20).

Самым результативным в составе калифорнийской команды стал Д’Анджело Расселл, набравший 30 очков. Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 21 очка и 14 передач.

Форвард «Нью-Орлеана» Зайон Уильямсон набрал 30 очков и сделал 9 подборов.

«Лейкерс» выиграли четыре из пяти последних матчей.

«Сакраменто» выиграл на своей площадке у «Денвера» — 135:106 (32:35, 35:22, 39:29, 29:20).

Одним из лучших в составе хозяев был Домантас Сабонис, оформивший трипл-дабл из 17 очков, 17 подборов и 10 передач. Еще 23 очка «Кингз» принес Малик Монк.

Сербский центровой «Денвера» Никола Йокич набрал 23 очка, сделал 8 подборов и 7 ассистов.

«Денвер» проиграл первый матч после трех побед подряд.

НБА. Результаты игрового дня

«Филадельфия» — «Атланта» 121:127 (26:37, 30:36, 30:30, 35:24)

«Бостон» — «Вашингтон» 133:129 (31:35, 33:36, 36:16, 33:42)

«Торонто» — «Хьюстон» 107:104 (34:20, 27:29, 27:22, 19:33)

«Милуоки» — «Шарлотт» 120:84 (31:17, 35:21, 33:25, 21:21)

«Сакраменто» — «Денвер» 135:106 (32:35, 35:22, 39:29, 29:20)

«Лейкерс» — «Нью-Орлеан» 139:122 (36:39, 51:35, 28:28, 24:20)