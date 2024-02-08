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    «Голден Стэйт» разгромил «Филадельфию», «Бостон» выиграл у «Атланты»

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    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

    Кристапс Порзингис
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    Кристапс Порзингис

    «Голден Стэйт» одержал выездную победу над «Филадельфией» — 127:104 (15:22, 33:23, 43:23, 36:36).

    У гостей выделялся Эндрю Уиггинс, в активе которого 21 очко и 10 подборов. Еще по 18 очков «Уорриорз» принесли Клэй Томпсон и Джонатан Куминга.

    В составе хозяев самым результативным стал Рики Каунсил, набравший 17 очков.

    «Филадельфия» проиграла семь из восьми последних матчей.

    «Бостон» выиграл на своей площадке у «Атланты» — 125:117 (35:37, 36:30, 24:23, 30:27).

    Латвийский форвард «Селтикс» Кристапс Порзингис набрал 31 очко. Джейсон Тейтум к 20 очкам добавил 9 подборов и 7 передач.

    У гостей 25 очков набрал Саддик Бей, а Трэй Янг оформил дабл-дабл из 20 очков и 10 передач.

    «Бостон» выиграл четыре из пяти последних матчей.

    НБА. Результаты игрового дня

    «Вашингтон» — «Кливленд» 106:114 (27:27, 30:30, 22:23, 27:34)

    «Шарлотт» — «Торонто» 117:123 (36:27, 24:27, 37:37, 20:32)

    «Филадельфия» — «Голден Стэйт» 104:127 (22:15, 23:33, 23:43, 36:36)

    «Бостон» — «Атланта» 125:117 (35:37, 36:30, 24:23, 30:27)

    «Майами» — «Сан-Антонио» 116:104 (32:31, 21:20, 25:26, 38:27)

    «Сакраменто» — «Детройт» 120:133 (36:31, 27:39, 36:27, 21:36)

    «Клипперс» — «Нью-Орлеан» 106:117 (19:36, 28:19, 22:24, 37:38)

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