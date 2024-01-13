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    Секулич: Я по-настоящему горжусь тем, как наши игроки сыграли против ЦСКА

    Баскетбол Лига ВТБ ЦСКА Локомотив-Кубань
    Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич высказался о матче против ЦСКА (89:85).

    Александр Секулич
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    Александр Секулич

    «Для нас это очень важная победа. И с турнирной точки зрения, и потому, что сегодня мы играли перед полной ареной — мы счастливы порадовать наших болельщиков, которые сегодня собрались в таком количестве. Все знают уровень ЦСКА, так что я по-настоящему горжусь тем, как наши игроки сыграли против такого соперника.

    В первой половине у нас было много проблем. Мы позволяли сопернику набирать легкие очки, совершали много ошибок. Но мы успешно внесли изменения в большом перерыве, что и позволило переломить ход матча.

    Я совру вам, если я скажу, что я не рад победе и не горжусь ребятами. Но нельзя позволить себе думать, что мы уже добились чего-то важного. Сезон продолжается, имеет значение только то, как мы будем играть в конце сезона и на каком итоговом месте окажемся», — цитирует Секулича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

    Краснодарский клуб одержал седьмую победу в чемпионате кряду. Клуб идет 4-м в таблице, одержав 16 побед в 22 играх.

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