Секулич: Я по-настоящему горжусь тем, как наши игроки сыграли против ЦСКА

Главный тренервысказался о матче против(89:85).

«Для нас это очень важная победа. И с турнирной точки зрения, и потому, что сегодня мы играли перед полной ареной — мы счастливы порадовать наших болельщиков, которые сегодня собрались в таком количестве. Все знают уровень ЦСКА, так что я по-настоящему горжусь тем, как наши игроки сыграли против такого соперника.

В первой половине у нас было много проблем. Мы позволяли сопернику набирать легкие очки, совершали много ошибок. Но мы успешно внесли изменения в большом перерыве, что и позволило переломить ход матча.

Я совру вам, если я скажу, что я не рад победе и не горжусь ребятами. Но нельзя позволить себе думать, что мы уже добились чего-то важного. Сезон продолжается, имеет значение только то, как мы будем играть в конце сезона и на каком итоговом месте окажемся», — цитирует Секулича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Краснодарский клуб одержал седьмую победу в чемпионате кряду. Клуб идет 4-м в таблице, одержав 16 побед в 22 играх.