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    Воронцевич: Баскетбол в России развивается и становится все лучше и лучше

    Баскетбол Лига ВТБ Нижний Новгород
    Игрок «Пари Нижний Новгород» Андрей Воронцевич высказался об уровне российского баскетбола.

    Андрей Воронцевич
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    Андрей Воронцевич

    «У нас очень интересный чемпионат, много сильных команд. У "Зенита", ЦСКА и "Локомотива" потрясающие составы, у нас боеспособная команда. Хотелось бы, чтобы больше народа приходило на трибуну. Баскетбол в нашей стране этого заслуживает, он развивается и становится все лучше и лучше», — цитирует Воронцевича ТАСС.

    Ранее исполнительный комитет Международной федерации баскетбола продлил отстранение российских и белорусских сборных и клубов от соревнований под эгидой организации

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