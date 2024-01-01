Воронцевич: Баскетбол в России развивается и становится все лучше и лучше

Игроквысказался об уровне российского баскетбола.

«У нас очень интересный чемпионат, много сильных команд. У "Зенита", ЦСКА и "Локомотива" потрясающие составы, у нас боеспособная команда. Хотелось бы, чтобы больше народа приходило на трибуну. Баскетбол в нашей стране этого заслуживает, он развивается и становится все лучше и лучше», — цитирует Воронцевича ТАСС.

Ранее исполнительный комитет Международной федерации баскетбола продлил отстранение российских и белорусских сборных и клубов от соревнований под эгидой организации