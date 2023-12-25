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    Вергун: Хочется верить, что дальше будет как минимум не хуже

    Баскетбол Лига ВТБ Уралмаш Парма
    Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун подвел итог матча против «Пармы» (81:75).

    Ростислав Вергун
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    Ростислав Вергун

    «Я хотел бы поздравить город и болельщиков, потому что то, как вы здесь любите баскетбол — очень выделяется. Команде огромное спасибо.

    Сейчас непростой момент — в середине сезона такие перемены. То, как они приняли меня и то, что они показывали сегодня на площадке — вселяет мне огромный оптимизм. Хочется верить, что дальше будет как минимум не хуже.

    "Парма" на ходу, это очень солидный соперник с солидным тренером во главе. Мы имели преимущество, которое должны были реализовывать и заканчивать игру быстрее, но я бы назвал два неудачных отрезка: мы позволили им остаться в игре и завести в концовку. Но, в любом случае, я как никто другой знаю, что самое важное — это счет на табло. Всех с победой — команду, клуб, город! До встречи на баскетболе», — приводит слова Вергуна официальный сайт Единой лиги ВТБ.

    «Уралмаш» одержал девятую победу в сезоне при десяти поражениях и занимает восьмую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. У «Пармы» десять побед и шестая позиция.

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