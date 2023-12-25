Вергун: Хочется верить, что дальше будет как минимум не хуже

Главный тренерподвел итог матча против(81:75).

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Ростислав Вергун Фото: vtb-league.com, vtb-league.com/

«Я хотел бы поздравить город и болельщиков, потому что то, как вы здесь любите баскетбол — очень выделяется. Команде огромное спасибо.

Сейчас непростой момент — в середине сезона такие перемены. То, как они приняли меня и то, что они показывали сегодня на площадке — вселяет мне огромный оптимизм. Хочется верить, что дальше будет как минимум не хуже.

"Парма" на ходу, это очень солидный соперник с солидным тренером во главе. Мы имели преимущество, которое должны были реализовывать и заканчивать игру быстрее, но я бы назвал два неудачных отрезка: мы позволили им остаться в игре и завести в концовку. Но, в любом случае, я как никто другой знаю, что самое важное — это счет на табло. Всех с победой — команду, клуб, город! До встречи на баскетболе», — приводит слова Вергуна официальный сайт Единой лиги ВТБ.

«Уралмаш» одержал девятую победу в сезоне при десяти поражениях и занимает восьмую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. У «Пармы» десять побед и шестая позиция.