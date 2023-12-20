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    «Самара» победила МБА, «Пари НН» был сильнее «Руны»

    Баскетбол Лига ВТБ Самара МБА Нижний Новгород Руна
    Завершились два матча Единой лиги ВТБ.

    Александр Гудумак в прошлом сезоне выступал за «Енисей»
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    Александр Гудумак в прошлом сезоне выступал за «Енисей»

    В первой игре «Самара» на своем паркете победила московский МБА — 76:65 (24:19, 21:15, 12:11, 19:20).

    Самым результативным в составе хозяев стал российский форвард Александр Гудумак, набравший 17 очков.

    За МБА больше всех забросил Глеб Голдырев (15).

    Во второй встрече «Пари Нижний Новгород» уверенно победил московскую «Руну» со счетом 67:59 (14:20, 23:11, 20:16, 10:12).

    Самым результативным у хозяев стал американский разыгрывающий Кейси Шеперд (21 очко).

    В составе «Руны» больше всего забросил серб Алекса Раданов (15).

    «Самара» после 18-ти туров идет восьмой с 10 победами. «Руна» на 10-й позиции с 8 викториями. «Пари НН» и МБА имеют по пять побед.

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