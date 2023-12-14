ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бруну ФернандешБольше не топ-клуб. «МЮ» оказался недостоин даже места в Лиге Европы
  • 11:14
    • «Зенит» и «Коринтианс» не могут согласовать трансфер Ренана
  • 10:32
    • Глава «Пари НН»: Компенсация за Юрана — 200 млн рублей. Никого насильно держать не будем
  • 09:53
    • «Милуоки» выиграл у «Индианы» благодаря 64 очкам Янниса
  • 09:16
    • Зидан — один из кандидатов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»
    Все новости спорта

    «Милуоки» выиграл у «Индианы» благодаря 64 очкам Янниса

    Баскетбол НБА Атланта Хоукс Бостон Селтикс Бруклин Нетс Вашингтон Уизардс Детройт Пистонс Индиана Пэйсерс Лос-Анджелес Лейкерс Майами Хит Мемфис Гриззлиз Милуоки Бакс Миннесота Тимбервулвз Нью-Йорк Никс Сан-Антонио Спёрс Торонто Рэпторс Филадельфия Сиксерс Хьюстон Рокетс Юта Джаз
    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

    Яннис Адетокумбо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Яннис Адетокумбо

    «Милуоки» одержал домашнюю победу над «Индианой» со счетом 140:126 (36:33, 34:30, 31:31, 39:32).

    Лидер «Бакс» Яннис Адетокумбо набрал 64 очка и сделал 14 подборов. Грек обновил личный рекорд результативности и установил новый рекорд клуба по очкам в одном матче.

    У «Индианы» по 22 очка набрали Тайриз Халибертон и Майлз Тернер.

    «Милуоки» выиграл четыре из пяти последних матчей.

    «Детройт» проиграл на своей площадке «Филадельфии» — 111:129 (26:39, 30:31, 24:34, 31:25).

    «Детройт» повторил личный антирекорд, потерпев 21 поражение подряд.

    В составе «Филадельфии» самым результативным стал камерунский центровой Джоэл Эмбиид, набравший 41 очко и сделавший 11 подборов.

    Хорватский центровой «Детройта» Боян Богданович набрал 33 очка.

    НБА. Результаты игрового дня

    «Детройт» — «Филадельфия» — 111:129 (26:39, 30: 31, 24:34, 31:25)

    «Сан-Антонио» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 119:122 (26:34, 24:29, 24:29, 45:30)

    «Милуоки» — «Индиана» — 140:126 (36:33, 34:30, 31:31, 39:32)

    «Вашингтон» — «Нью-Орлеан» 122:142 (30:28, 34:47, 29:35, 29:32)

    «Торонто» — «Атланта» 135:128 (31:39, 33:27, 39:29, 32:33)

    «Майами» — «Шарлотт» 115:104 (22:23, 34:22, 35:25, 24:34)

    «Хьюстон» — «Мемфис» 117:104 (29:23, 28:20, 25:38, 35:23)

    «Юта» — «Нью-Йорк» 117:113 (22:31, 30:19, 37:34, 28:29)

    «Финикс» — «Бруклин» 112:116 (22:31, 34:33, 32:22, 24:30)

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Виктория» будет ближе к победе
  • «Виктория» — «Астана». Прогноз и ставки
  • 2.69
    •
  • Команда Клоппа завоюет три очка в гостях
  • «Юнион» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Забьет ли «Шериф» «Роме»?
  • «Рома» — «Шериф». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.30
  • Экспресс дня 14 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Виктория — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Юнион — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Рома — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Карабах — Хеккен
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Брайтон — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Аякс — АЕК
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Балкани
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •