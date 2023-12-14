«Милуоки» выиграл у «Индианы» благодаря 64 очкам Янниса

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Яннис Адетокумбо Фото: nba.com

«Милуоки» одержал домашнюю победу над «Индианой» со счетом 140:126 (36:33, 34:30, 31:31, 39:32).

Лидер «Бакс» Яннис Адетокумбо набрал 64 очка и сделал 14 подборов. Грек обновил личный рекорд результативности и установил новый рекорд клуба по очкам в одном матче.

У «Индианы» по 22 очка набрали Тайриз Халибертон и Майлз Тернер.

«Милуоки» выиграл четыре из пяти последних матчей.

«Детройт» проиграл на своей площадке «Филадельфии» — 111:129 (26:39, 30:31, 24:34, 31:25).

«Детройт» повторил личный антирекорд, потерпев 21 поражение подряд.

В составе «Филадельфии» самым результативным стал камерунский центровой Джоэл Эмбиид, набравший 41 очко и сделавший 11 подборов.

Хорватский центровой «Детройта» Боян Богданович набрал 33 очка.

НБА. Результаты игрового дня

«Детройт» — «Филадельфия» — 111:129 (26:39, 30: 31, 24:34, 31:25)

«Сан-Антонио» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 119:122 (26:34, 24:29, 24:29, 45:30)

«Милуоки» — «Индиана» — 140:126 (36:33, 34:30, 31:31, 39:32)

«Вашингтон» — «Нью-Орлеан» 122:142 (30:28, 34:47, 29:35, 29:32)

«Торонто» — «Атланта» 135:128 (31:39, 33:27, 39:29, 32:33)

«Майами» — «Шарлотт» 115:104 (22:23, 34:22, 35:25, 24:34)

«Хьюстон» — «Мемфис» 117:104 (29:23, 28:20, 25:38, 35:23)

«Юта» — «Нью-Йорк» 117:113 (22:31, 30:19, 37:34, 28:29)

«Финикс» — «Бруклин» 112:116 (22:31, 34:33, 32:22, 24:30)