Паскуаль: Мы не очень хорошо начали, особенно в защите, не следовали установленным нами правилам

Главный тренервысказался относительно поединка против(89:104 ОТ).

«Поздравляю ЦСКА, матч получился интересным для баскетбольных болельщиков. Мы не очень хорошо начали, особенно в защите, не следовали установленным нами правилам. Тем не менее лучше играли во второй половине и смогли вернуться в игру. Проблемой были два быстрых фола Фрэйзера, но он позже вернулся на площадку и помог команде. Мы боролись, но на финише травмы получили Курич и Карасев, у Хантера была небольшая травма, и он получил пятый фол в овертайме, у Зубкова была травма. Будем продолжать бороться, сезон длинный», — цитирует Паскуаля пресс-служба Единой лиги ВТБ.

После этого матча ЦСКА занимает 1-е место в таблице Единой лиги ВТБ с 31-м баллом. «Зенит» — на 3-й позиции (27).