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    Все новости спорта

    «Лейкерс» разгромили «Детройт», «Денвер» выиграл у «Хьюстона» благодаря трипл-даблу Йокича

    Баскетбол НБА Детройт Пистонс Лос-Анджелес Лейкерс Орландо Мэджик Вашингтон Уизардс Торонто Рэпторс Финикс Санз Мемфис Гриззлиз Юта Джаз Филадельфия Сиксерс Денвер Наггетс Хьюстон Рокетс Сакраменто Кингз Лос-Анджелес Клипперс
    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

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    «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл на выезде у «Детройта» со счетом 133:107 (38:24, 27:24, 36:28, 32:31).

    Лучшим в составе калифорнийской команды был Д’Анджело Расселл, набравший 35 очков и сделавший 9 передач. Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс к 25 очкам добавил 8 подборов, а Энтони Дэвис оформил дабл-дабл из 28 очков и 16 подборов.

    У «Детройта» выделялся Кейд Каннингем, в активе которого 15 очков.

    «Детройт» проиграл 16 из 18 матчей в этом сезоне.

    «Денвер» одержал домашнюю победу над «Хьюстоном» — 134:124 (41:26, 35:33, 32:38, 26:27).

    Сербский центровой хозяев Никола Йокич оформил трипл-дабл из 32 очков, 15 передач и 10 подборов. Майкл Портер стал автором дабл-дабла из 30 очков и 10 подборов.

    Атакующий защитник гостей Джейлен Грин набрал 26 очков и сделал 9 передач.

    «Денвер» выиграл третий матч подряд.

    НБА. Результаты игрового дня

    «Орландо» — «Вашингтон» 139:120 (31:26, 35:30, 36:33, 37:31)

    «Детройт» — «Лейкерс» 107:133 (24:38, 24:27, 28:36, 31:32)

    «Торонто» — «Финикс» 112:105 (27:20, 33:33, 26:27, 26:25)

    «Мемфис» — «Юта» 105:91 (24:25, 36:17, 28:25, 17:24)

    «Нью-Орлеан» — «Филадельфия» 124:114 (39:24, 29:24, 34:33, 22:33)

    «Денвер» — «Хьюстон» 134:124 (41:26, 35:33, 32:38, 26:27)

    «Сакраменто» — «Клипперс» 117:131 (27:35, 23:37, 31:30, 36:29)

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