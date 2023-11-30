«Лейкерс» разгромили «Детройт», «Денвер» выиграл у «Хьюстона» благодаря трипл-даблу Йокича

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате

«Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл на выезде у «Детройта» со счетом 133:107 (38:24, 27:24, 36:28, 32:31).

Лучшим в составе калифорнийской команды был Д’Анджело Расселл, набравший 35 очков и сделавший 9 передач. Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс к 25 очкам добавил 8 подборов, а Энтони Дэвис оформил дабл-дабл из 28 очков и 16 подборов.

У «Детройта» выделялся Кейд Каннингем, в активе которого 15 очков.

«Детройт» проиграл 16 из 18 матчей в этом сезоне.

«Денвер» одержал домашнюю победу над «Хьюстоном» — 134:124 (41:26, 35:33, 32:38, 26:27).

Сербский центровой хозяев Никола Йокич оформил трипл-дабл из 32 очков, 15 передач и 10 подборов. Майкл Портер стал автором дабл-дабла из 30 очков и 10 подборов.

Атакующий защитник гостей Джейлен Грин набрал 26 очков и сделал 9 передач.

«Денвер» выиграл третий матч подряд.

НБА. Результаты игрового дня

«Орландо» — «Вашингтон» 139:120 (31:26, 35:30, 36:33, 37:31)

«Детройт» — «Лейкерс» 107:133 (24:38, 24:27, 28:36, 31:32)

«Торонто» — «Финикс» 112:105 (27:20, 33:33, 26:27, 26:25)

«Мемфис» — «Юта» 105:91 (24:25, 36:17, 28:25, 17:24)

«Нью-Орлеан» — «Филадельфия» 124:114 (39:24, 29:24, 34:33, 22:33)

«Денвер» — «Хьюстон» 134:124 (41:26, 35:33, 32:38, 26:27)

«Сакраменто» — «Клипперс» 117:131 (27:35, 23:37, 31:30, 36:29)