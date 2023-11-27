«Астана» победила «Самару», «Уралмаш» вырвал победу у «Енисея»

Карвел Андерсон — защитник «Астаны» Фото: globallookpress.com
В первой игре «Астана» на своем паркете одолела «Самару» — 83:66 (20:16, 17:16, 24:13, 22:21).
Самым результативным игроком встречи стал американец Карвел Андерсон, набравший 28 очков в составе хозяев.
В другом матче «Уралмаш» из Екатеринбурга обыграл красноярский «Енисей» со счетом 76:73 (14:16, 18:20, 23:19, 21:18).
После первой половины встречи хозяева уступали с разницей в шесть очков, но нашли в себе силы переломить ход поединка.
Больше всего очков в матче набрал форвард хозяев Тайрелл Нельсон (17).
«Енисей» идет на пятом месте с 8 победами в 13 матчах. «Уралмаш» и «Самара» — седьмые (7 побед, 6 поражений), «Астана» — девятая (6 побед, 6 поражений).