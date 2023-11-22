«Самара» — «Парма»: счет матча 85:83, обзор голов

Михаил Кулагин Фото: globallookpress.com
После первой половины встречи гости уверенно вели в счете с разницей в 11 очков.
Но большой перерыв пошел на пользу команде, тренерский штаб внес коррективы и «Самара» стала играть значительно мощнее. В третьей 10-минутке она отыграла 7 очков и к заключительной четверти разрыв стал всего шесть баллов.
Там они планомерно сокращали разницу и уже к середине четверти вышли вперед.
Самым результативным в составе хозяев стали Джастин Роберсон (23 очка, 3 подбора и 3 передачи) и Михаил Кулагин (23 очка, 2 подбора и 4 ассиста).
У «Пармы» больше всего забросил Айзея Риз — 25 очков и 9 голевых передач.
В настоящее время «Самара» идет на шестом месте в чемпионате. «Парма» — 11-я.