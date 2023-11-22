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    «Самара» одержала третью победу подряд

    «Самара» — «Парма»: счет матча 85:83, обзор голов

    Баскетбол Лига ВТБ Самара Парма
    Завершился очередной матч Единой лиги ВТБ. «Самара» в тяжелой борьбе смогла вырвать победу у «Пармы» со счетом 85:83 (17:25, 21:24, 23:16, 24:18).

    Михаил Кулагин
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    Михаил Кулагин

    После первой половины встречи гости уверенно вели в счете с разницей в 11 очков.

    Но большой перерыв пошел на пользу команде, тренерский штаб внес коррективы и «Самара» стала играть значительно мощнее. В третьей 10-минутке она отыграла 7 очков и к заключительной четверти разрыв стал всего шесть баллов.

    Там они планомерно сокращали разницу и уже к середине четверти вышли вперед.

    Самым результативным в составе хозяев стали Джастин Роберсон (23 очка, 3 подбора и 3 передачи) и Михаил Кулагин (23 очка, 2 подбора и 4 ассиста).

    У «Пармы» больше всего забросил Айзея Риз — 25 очков и 9 голевых передач.

    В настоящее время «Самара» идет на шестом месте в чемпионате. «Парма» — 11-я.

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