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    Пашутин: Попросили команду не нервничать, а играть в свой баскетбол

    Баскетбол Лига ВТБ МБА Парма
    Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал победу в гостевом матче Единой лиги ВТБ с МБА (83:79).

    Евгений Пашутин
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    Евгений Пашутин

    «Хочу поздравить свою команду и поблагодарить за игру. Уже несколько раз в этом сезоне мы уступали в концовках, не хватало буквально одного-двух владений. Поговорили с командой, попросили не нервничать, а просто играть в свой баскетбол. Сегодня действовали больше от защиты, в целом это удалось. Теперь нужно готовиться к "Енисею", который сейчас очень хорошо выглядит», — приводит слова Пашутина сайт Единой лиги ВТБ.

    После этой победы у «Пармы» стало три победы в семи матчах, у МБА две виктории в семи играх.

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