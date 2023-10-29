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    «Филадельфия» победила «Торонто», «Финикс» разгромил «Юту»

    Баскетбол НБА Филадельфия Сиксерс Торонто Рэпторс Финикс Санз Юта Джаз Детройт Пистонс Чикаго Буллз Миннесота Тимбервулвз Майами Хит Кливленд Кавальерс Индиана Пэйсерс Вашингтон Уизардс Мемфис Гриззлиз Нью-Йорк Никс
    в гостях победила «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:107.

    Джоэл Эмбиид
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    Джоэл Эмбиид

    У «Сиксерз» больше всех набрали Тайриз Макси и Джоэл Эмбиид — по 34 очка. У «Рэпторз» самым результативным игроком стал Скотт Барнс — 24 очка.

    «Финикс» дома победил «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 126:104 (37:27, 29:23, 40:28, 20:26).

    Самым результативным игроком встречи стал форвард «Финикса» Кевин Дюрант. Сегодня на его счету 26 очков, четыре подбора и семь результативных передач.

    Лидер «Юты» финский форвард Лаури Маркканен набрал 19 очков и три подбора.

    Другие результаты:

    «Детройт» — «Чикаго» — 118:102 (29:26, 28:18, 27:33, 34:25)
    «Миннесота» — «Майами» — 106:90 (26:31, 29:22, 25:20, 26:17)
    «Кливленд» — «Индиана» — 113:125 (37:31, 12:29, 38:31, 26:34)
    «Вашингтон» — «Мемфис» — 113:106 (25:22, 37:24, 30:34, 21:26)
    «Нью-Орлеан» — «Нью-Йорк» — 96:87 (26:12, 29:25, 22:31, 19:19)

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