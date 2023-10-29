«Филадельфия» победила «Торонто», «Финикс» разгромил «Юту»

в гостях победилав матче регулярного чемпионата НБА — 114:107.

У «Сиксерз» больше всех набрали Тайриз Макси и Джоэл Эмбиид — по 34 очка. У «Рэпторз» самым результативным игроком стал Скотт Барнс — 24 очка.

«Финикс» дома победил «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 126:104 (37:27, 29:23, 40:28, 20:26).

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Финикса» Кевин Дюрант. Сегодня на его счету 26 очков, четыре подбора и семь результативных передач.

Лидер «Юты» финский форвард Лаури Маркканен набрал 19 очков и три подбора.

Другие результаты:

«Детройт» — «Чикаго» — 118:102 (29:26, 28:18, 27:33, 34:25)

«Миннесота» — «Майами» — 106:90 (26:31, 29:22, 25:20, 26:17)

«Кливленд» — «Индиана» — 113:125 (37:31, 12:29, 38:31, 26:34)

«Вашингтон» — «Мемфис» — 113:106 (25:22, 37:24, 30:34, 21:26)

«Нью-Орлеан» — «Нью-Йорк» — 96:87 (26:12, 29:25, 22:31, 19:19)