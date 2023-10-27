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    «Енисей» прервал серию из четырех побед подряд

    «Зенит» — «Енисей»: счет матча 80:77, обзор

    Баскетбол Лига ВТБ Зенит Енисей
    Завершился единственный матч игрового дня между петербургским «Зенитом» и красноярским «Енисеем». Победу в нем в напряженной борьбе одержали хозяева со счетом 80:77 (16:19, 20:19, 21:23, 23:16).

    «Зенит» празднует победу
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    «Зенит» празднует победу

    После первой половины «Енисей» вел с разницей в два очка. После третьей четверти он увеличил разрыв до четырех очков.

    Но заключительная 10-ти минутка гораздо лучше удалась «Зениту», они совершили финишный спурт и вырвали победу с разницей в три очка.

    З: Курич (19 очков), Хантер (19 очков), Карасев (14 очков).

    Е: Мартин (27 очков), Ратэн-Мэйс (19 очков)

    Соперники сравнялись в турнирной таблице и делят теперь 7-8 место с четырьмя победами и тремя поражениями.

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