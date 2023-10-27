«Зенит» — «Енисей»: счет матча 80:77, обзор

«Зенит» празднует победу Фото: globallookpress.com
После первой половины «Енисей» вел с разницей в два очка. После третьей четверти он увеличил разрыв до четырех очков.
Но заключительная 10-ти минутка гораздо лучше удалась «Зениту», они совершили финишный спурт и вырвали победу с разницей в три очка.
З: Курич (19 очков), Хантер (19 очков), Карасев (14 очков).
Е: Мартин (27 очков), Ратэн-Мэйс (19 очков)
Соперники сравнялись в турнирной таблице и делят теперь 7-8 место с четырьмя победами и тремя поражениями.