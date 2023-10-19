УНИКС одержал уверенную победу над «Уралмашем» в матче Единой лиги ВТБ

разгромилсо счетом 94:67 в 1-м этапе Единой лиги ВТБ.

В первой 10-и минутке УНИКС обыграл своего соперника со счетом 29:17. Уже в следующей 10-и минутке гости сократили отставание — 21:23.

После перерыва УНИКС вновь победил своего соперника со счетом 21:14. В заключительном отрезке хозяева не оставили шансов «Уралмашу», выиграв 21:15.

Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 94:67 (29:17, 23:21, 21:14, 21:15) УНИКС: Лабери — 21 очко, Рэйнольдс — 18 очков, Димитриевич — 12 очков + 14 передач«Уралмаш»: Эллис — 20 очков, Нэвелс — 17 очков

После этого матча УНИКС занимает 1-е место после 3-х игр с 6-ю очками в активе. «Уралмаш» — на 8-й позиции.