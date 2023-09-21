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    Ведищев: Победа на ЦСКА стала отличным подарком к юбилею

    Баскетбол Локомотив-Кубань Лига ВТБ Сборная России
    Президент баскетбольного «Локомотива» Андрей Ведищев оценил победу своей команды над ЦСКА (100:98) в 1/4 финала Суперкубка Единой лиги ВТБ.

    Локомотив-Кубань
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    Локомотив-Кубань

    «Команда сделала отличный подарок — вышли в полуфинал (22 сентября руководителю "Локо" исполнится 50 лет), — Если говорить про игру, то она была непредсказуемой, нервной, как и все наши последние противостояния.

    Игра Каспера Уэйра — лучший индивидуальный перфоманс, который я видел за последние голы в нашем баскетболе (44 очка, — "СЭ"). Но мы выиграли как команда. Это самое главное. Теперь с такой же самоотдачей надо сыграть и с "Фенербахче", — сообщил Ведищев "СЭ".

    Следующий матч "Локомотив" проведет 23 сентября, его соперником в полуфинале станет турецкий "Фенербахче".

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