Ведищев: Победа на ЦСКА стала отличным подарком к юбилею

Локомотив-Кубань Фото: globallookpress.com
«Команда сделала отличный подарок — вышли в полуфинал (22 сентября руководителю "Локо" исполнится 50 лет), — Если говорить про игру, то она была непредсказуемой, нервной, как и все наши последние противостояния.
Игра Каспера Уэйра — лучший индивидуальный перфоманс, который я видел за последние голы в нашем баскетболе (44 очка, — "СЭ"). Но мы выиграли как команда. Это самое главное. Теперь с такой же самоотдачей надо сыграть и с "Фенербахче", — сообщил Ведищев "СЭ".
Следующий матч "Локомотив" проведет 23 сентября, его соперником в полуфинале станет турецкий "Фенербахче".