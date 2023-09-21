«Фенербахче» переиграл МБА и пробился в полуфинал Суперкубка Единой лиги ВТБ

Турецкийобыграл московскийв матче четвертьфинала Суперкубка Единой лиги ВТБ со счетом 94:79.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Фенербахче» Джонатан Мотли, который набрал 21 очко. Лучшим игроком московского клуба стал защитник Даниил Касаткин (15 очков).

Также в турнире принимают участие «Локомотив‑Кубань», ЦСКА, УНИКС, «Пари Нижний Новгород», «Зенит» и «Бешикташ».

Напомним, сегодня, 21 сентября, в 20:00 мск сыграют московский ЦСКА и краснодарский «Локомотив-Кубань».

Суперкубок Единой лиги проходит в Москве на «ВТБ Арене» с 21 по 24 сентября.