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    «Фенербахче» переиграл МБА и пробился в полуфинал Суперкубка Единой лиги ВТБ

    Баскетбол Лига ВТБ Фенербахче МБА
    Турецкий «Фенербахче» обыграл московский МБА в матче четвертьфинала Суперкубка Единой лиги ВТБ со счетом 94:79.

    «Фенербахче» переиграл МБА
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    «Фенербахче» переиграл МБА

    Самым результативным игроком встречи стал центровой «Фенербахче» Джонатан Мотли, который набрал 21 очко. Лучшим игроком московского клуба стал защитник Даниил Касаткин (15 очков).

    Также в турнире принимают участие «Локомотив‑Кубань», ЦСКА, УНИКС, «Пари Нижний Новгород», «Зенит» и «Бешикташ».

    Напомним, сегодня, 21 сентября, в 20:00 мск сыграют московский ЦСКА и краснодарский «Локомотив-Кубань».

    Суперкубок Единой лиги проходит в Москве на «ВТБ Арене» с 21 по 24 сентября.

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