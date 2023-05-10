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    ЦСКА сообщил о выписке Шведа из больницы

    Баскетбол ЦСКА Лига ВТБ
    Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о процессе восстановления лидера команды Алексея Шведа.

    Алексей Швед
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    Алексей Швед

    «Алексей действительно выписан и продолжит лечение и восстановление дома, сезон для него разумеется завершен.

    По детальным вопросам я не врач, про сроки говорить не могу. Если сможет прийти на домашнюю игру 15-го мая — будет хорошо. Что будет дальше, как говорится, посмотрим», — приводит слова Ватутина «Спорт-Экспресс».

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    • В начале мая Швед пострадал от хулиганского нападения, совершенного на него на выходе из одного из московских ресторанов. Баскетболист получил серьезную черепно-мозговую травму в результате падения и был доставлен в больницу бригадой скорой помощи.

    Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, задержали троих подозреваемых в возрасте от 17 до 20 лет. Позже стало известно, что суд арестовал четвертого обвиняемого в нападении на баскетболиста ЦСКА.

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