«Финикс» сравнял счет в серии против «Денвера», «Филадельфия» одолела «Бостон»

на своей площадке обыгралв четвертом матче серии второго раунда плей-офф НБА со счетом 129:124 (32:34, 31:27, 35:31, 31:32).

Самыми результативными в составе победителей были оформившие по дабл-даблу Девин Букер (36 очков и 12 передач) и Кевин Дюрант (36 очков и 11 подборов).

У «Наггетс» больше всех набрал Никола Йокич — дабл-дабл из 53 очков и 11 передач.

Счет в серии сравнялся — 2-2. Пятый матч противостояния запланирован на 10 мая.

«Филадельфия» выиграла у «Бостона» в овертайме — 116:115 OT (27:19, 32:31, 33:33, 15:24, 9:8).

Самым результативным в составе победителей был Джеймс Харден, набравший 42 очка. На счету Джоэла Эмбиида дабл-дабл из 43 очков и 13 подборов.

У «Селтикс» больше всех набрал Джейсон Тейтум — дабл-дабл из 24 очков и 18 подборов. Еще 23 очка принес Джейлен Браун, Маркус Смарт — 21.

Счет в серии стал 2-2. Следующий матч должен пройти 10 мая.