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    «Финикс» сравнял счет в серии против «Денвера», «Филадельфия» одолела «Бостон»

    Баскетбол НБА Филадельфия Сиксерс Бостон Селтикс Финикс Санз Денвер Наггетс
    «Финикс» на своей площадке обыграл «Денвер» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф НБА со счетом 129:124 (32:34, 31:27, 35:31, 31:32).

    Никола Йокич
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    Никола Йокич

    Самыми результативными в составе победителей были оформившие по дабл-даблу Девин Букер (36 очков и 12 передач) и Кевин Дюрант (36 очков и 11 подборов).

    У «Наггетс» больше всех набрал Никола Йокич — дабл-дабл из 53 очков и 11 передач.

    Счет в серии сравнялся — 2-2. Пятый матч противостояния запланирован на 10 мая.

    «Филадельфия» выиграла у «Бостона» в овертайме — 116:115 OT (27:19, 32:31, 33:33, 15:24, 9:8).

    Самым результативным в составе победителей был Джеймс Харден, набравший 42 очка. На счету Джоэла Эмбиида дабл-дабл из 43 очков и 13 подборов.

    У «Селтикс» больше всех набрал Джейсон Тейтум — дабл-дабл из 24 очков и 18 подборов. Еще 23 очка принес Джейлен Браун, Маркус Смарт — 21.

    Счет в серии стал 2-2. Следующий матч должен пройти 10 мая.

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