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    В ЦСКА рассказали о состоянии Шведа

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    Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о состоянии лидера команды Алексея Шведа, на которого было совершено нападение.

    Алексей Швед
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    Алексей Швед

    Швед пострадал от хулиганского нападения, совершенного на него на выходе из одного из московских ресторанов. Баскетболист получил серьезную черепно-мозговую травму в результате падения и был доставлен в больницу бригадой скорой помощи.

    «Алексей чувствует себя лучше. Сегодня должны быть завершены дополнительные обследования. Будет принято решение по тактике лечения.

    Врачи говорят, что ситуация стабилизировалась, нормализовалась. Идет на поправку», — приводит слова Ватутина «Спорт-Экспресс».

    Из-за травмы Швед не сможет принять участия в ближайших матчах команды.

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