В ЦСКА рассказали о состоянии Шведа

Президент ПБК ЦСКАрассказал о состоянии лидера команды, на которого было совершено нападение.

Швед пострадал от хулиганского нападения, совершенного на него на выходе из одного из московских ресторанов. Баскетболист получил серьезную черепно-мозговую травму в результате падения и был доставлен в больницу бригадой скорой помощи.

«Алексей чувствует себя лучше. Сегодня должны быть завершены дополнительные обследования. Будет принято решение по тактике лечения.

Врачи говорят, что ситуация стабилизировалась, нормализовалась. Идет на поправку», — приводит слова Ватутина «Спорт-Экспресс».

Из-за травмы Швед не сможет принять участия в ближайших матчах команды.