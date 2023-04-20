Райкович: Ожидаем, что «Локомотив-Кубань» будет играть агрессивно и хорошо

Главный тренерподелился ожиданиями от третьего матча серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с

«Мы ожидаем, что "Локо" будет играть так, как и раньше, агрессивно и хорошо. Мы по-настоящему мотивированы и готовы к двум предстоящим матчам.

В некоторых элементах игры мы должны быть более агрессивными и жесткими, особенно в защите, должны контролировать подбор и более активно атаковать против прессинга соперников. Главное — провести корректировки в сравнении с двумя встречами в Москве, и, думаю, наша команда все сделает правильно», — цитирует Райковича официальный сайт ЦСКА.

В настоящий момент счет в серии — 1:1.