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    Райкович: Ожидаем, что «Локомотив-Кубань» будет играть агрессивно и хорошо

    Баскетбол Лига ВТБ ЦСКА Локомотив-Кубань
    Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от третьего матча серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».

    Эмил Райкович
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    Эмил Райкович

    «Мы ожидаем, что "Локо" будет играть так, как и раньше, агрессивно и хорошо. Мы по-настоящему мотивированы и готовы к двум предстоящим матчам.

    В некоторых элементах игры мы должны быть более агрессивными и жесткими, особенно в защите, должны контролировать подбор и более активно атаковать против прессинга соперников. Главное — провести корректировки в сравнении с двумя встречами в Москве, и, думаю, наша команда все сделает правильно», — цитирует Райковича официальный сайт ЦСКА.

    В настоящий момент счет в серии — 1:1.

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