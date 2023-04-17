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    «Лейкерс» и «Клипперс» с победы стартовали в плей-офф НБА

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Клипперс Лос-Анджелес Лейкерс Мемфис Гриззлиз Финикс Санз Майами Хит Милуоки Бакс Денвер Наггетс Миннесота Тимбервулвз
    «Лейкерс» выиграли у «Мемфиса» в первом матче стартового круга плей-офф НБА со счетом 128:112 (32:27, 27:38, 37:25, 32:22).

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    В составе победителей самым результативным стал японский форвард Руи Хатимура, набравший 29 очков. Звездные игроки гостей Энтони Дэвис и Леброн Джеймс заработали по дабл-даблу. Первый набрал 22 очка и 12 подборов, а Джеймс завершил встречу с 21 очком и 11 подборами в активе.

    У проигравших Джарен Джексон набрал 31 очко.

    «Лейкерс» повели в серии со счетом 1-0.

    Также «Клипперс» в стартовом матче первого раунда плей-офф обыграли «Финикс» со счетом 115:110 (30:18, 29:36, 22:27, 34:29).

    Самым результативным на паркете стал форвард команды из Лос-Анджелеса Кавай Леонард, набравший 38 очков.

    Счет в серии стал 1-0 в пользу «Клипперс». Следующий матч пройдет 19 апреля.

    Еще «Майами» в стартовом матче первого раунда плей-офф НБА обыграл «Милуоки» со счетом 130:117 (33:24, 35:31, 34:33, 28:29) и «Денвер» разгромил «Миннесоту» со счетом 109:80 (26:23, 29:21, 32:14, 22:22).

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