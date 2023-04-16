Райкович: Для тренеров игра была нервной, для болельщиков — интересной

Главный тренервысказался относительно победы над(87:84) в первом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ.

«Во-первых, встреча получилась интересной для болельщиков. Но не для нас, тренеров, для нас она была нервной. "Локо" играл агрессивно, в целом хорошо.

Тем не менее мы нашли способ победить, и это главное. 1-0 — вот что считается. Послезавтра нам предстоит следующий матч, и мы должны подготовиться лучше, чем к этому, не позволить "Локомотиву" чувствовать себя комфортно», — приводит слова Эмила Райковича официальный сайт московской команды.

Второй матч полуфинальной серии между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» состоится 17 апреля в Москве.