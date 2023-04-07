ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» — «Ростов»Привез и не затащил. Ошибка Песьякова лишила Карпина надежды на первый трофей
  • 09:41
    • «Милан» убедил Леау продлить контракт
  • 08:56
    • «Майами» выиграл у «Филадельфии», «Денвер» уступил «Финиксу»
  • 07:08
    • Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне
    Все новости спорта

    «Майами» выиграл у «Филадельфии», «Денвер» уступил «Финиксу»

    Баскетбол НБА Орландо Мэджик Кливленд Кавальерс Филадельфия Сиксерс Майами Хит Сан-Антонио Спёрс Портленд Трэйл Блэйзерс Юта Джаз Оклахома-Сити Тандер Финикс Санз Денвер Наггетс
    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

    Победная серия «Финикса» составляет уже семь матчей
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Победная серия «Финикса» составляет уже семь матчей

    В одном из матчей «Майами» одержал выездную победу над «Филадельфией» со счетом 129:101 (41:31, 26:15, 29:32, 33:23).

    У гостей по 24 очка набрали Тайлер Хирро и Джимми Батлер.

    В составе «Филадельфии» самым результативным стал камерунский центровой Джоэл Эмбиид, в активе которого 21 очко.

    «Майами» продлил победную серию до трех матчей.

    «Финикс» выиграл на своей площадке у «Денвера» — 119:115 (27:25, 29:30, 33:31, 30:29).

    У победителей самым активным был Кевин Дюрэнт, набравший 29 очков.

    В составе «Денвера» выделялся Брюс Браун, в активе которого 31 очко.

    Победная серия «Финикса» составляет уже семь матчей.

    НБА. Регулярный чемпионат. Результаты игрового дня

    «Орландо» — «Кливленд» 94:118 (42:33, 15:34, 16:28, 21:23)

    «Филадельфия» — «Майами» 101:129 (31:41, 15:26, 32:29, 23:33)

    «Сан-Антонио» — «Портленд» 129:127 (32:37, 37:24, 29:39, 31:27)

    «Юта» — «Оклахома-Сити» 98:114 (25:32, 27:23, 24:29, 22:30)

    «Финикс» — «Денвер» 119:115 (27:25, 29:30, 33:31, 30:29)

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Реабилитируется ли «Наполи» за унижение от «Милана»?
  • «Лечче» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Авангард» готов разрывать ради восстановления равенства
  • «Авангард» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Бенфика» быстро обуздает «драконов»
  • «Бенфика» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.79
  • Экспресс дня 7 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Лечче — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Бенфика — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Милан — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ланс — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Ницца — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •