«Майами» выиграл у «Филадельфии», «Денвер» уступил «Финиксу»

В одном из матчей «Майами» одержал выездную победу над «Филадельфией» со счетом 129:101 (41:31, 26:15, 29:32, 33:23).
У гостей по 24 очка набрали Тайлер Хирро и Джимми Батлер.
В составе «Филадельфии» самым результативным стал камерунский центровой Джоэл Эмбиид, в активе которого 21 очко.
«Майами» продлил победную серию до трех матчей.
«Финикс» выиграл на своей площадке у «Денвера» — 119:115 (27:25, 29:30, 33:31, 30:29).
У победителей самым активным был Кевин Дюрэнт, набравший 29 очков.
В составе «Денвера» выделялся Брюс Браун, в активе которого 31 очко.
Победная серия «Финикса» составляет уже семь матчей.
НБА. Регулярный чемпионат. Результаты игрового дня
«Орландо» — «Кливленд» 94:118 (42:33, 15:34, 16:28, 21:23)
«Филадельфия» — «Майами» 101:129 (31:41, 15:26, 32:29, 23:33)
«Сан-Антонио» — «Портленд» 129:127 (32:37, 37:24, 29:39, 31:27)
«Юта» — «Оклахома-Сити» 98:114 (25:32, 27:23, 24:29, 22:30)
«Финикс» — «Денвер» 119:115 (27:25, 29:30, 33:31, 30:29)