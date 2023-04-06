«Милуоки» обыграл «Чикаго», «Лейкерс» проиграли «Клипперс»

Лидер сезона НБАна своей площадке обыгралв очередном матче регулярного чемпионата со счетом 105:92 (28:21, 21:30, 30:25, 26:16).

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Бобби Портис, набравший 27 очков и 13 подборов. У гостей черногорский центровой Никола Вучевич завершил встречу с дабл-даблом в активе — 21 очко и 10 подборов.

Лидер «Милуоки» греческий форвард Яннис Адетокунбо не участвовал в матче.

Команда Майка Буденхолцера одержала 58 побед в 80 матчах, потерпев 22 поражения.

«Милуоки» в шестой раз в клубной истории завершил регулярный сезон на первом месте. Ранее они лидировали по итогам сезонов-1970/71, 1972/73, 1973/74, 2018/19 и 2019/20.

«Клипперс» победили «Лейкерс» со счетом 125:118 (37:31, 34:21, 22:30, 32:36).

Самым результативным игроком матча стал лидер Лейкерс 38-летний Леброн Джеймс — 33 очка. У победителей защитник Норман Пауэлл набрал 27 очков.

«Клипперс» (42 победы и 38 поражений) занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции, гарантирующее прямое попадание в плей-офф. «Лейкерс» (41 победа и 39 поражений) располагается на седьмой строчке.

Другие результаты:

«Даллас» — «Сакраменто» — 123:119 (28:27, 32:44, 32:21, 31:27)

«Индиана» — «Нью-Йорк» — 129:138 (29:38, 38:32, 31:35, 31:33)

«Детройт» — «Бруклин» — 108:123 (34:47, 23:27, 33:22, 18:27)

«Бостон» — «Торонто» — 97:93 (31:28, 25:16, 23:28, 18:21)

«Атланта» — «Вашингтон» — 134:116 (33:32, 34:28, 39:30, 28:26)

«Нью-Орлеан» — «Мемфис» — 138:131 OT (32:34, 20:35, 33:21, 39:34, 14:7)