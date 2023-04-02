Вичентич: Все стало ясно уже через четыре минуты

Главный тренерпрокомментировал поражение от(85:111) во втором матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ.

«Мы попытались сыграть лучше в защите, сделав коррекции на тренировке накануне. Но все стало ясно уже через четыре минуты. ЦСКА набрал 25 очков — это сумасшествие.

Можно сказать, что мы не защищались, можно сказать, что они попали все. Было понятно, что будет трудно играть на равных.

Мы собрались, неплохо провели третью и четвертую четверти, но это было при "-30". Поздравляю ЦСКА с победой. Постараемся в Саратове сыграть лучше, чем в первых двух матчах», — приводит слова Вичентича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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Таким образом, ЦСКА повел в серии 2:0. Третий матч четвертьфинальной серии состоится в Саратове 5 апреля..VrezNews1 /basketball/2023/04/02/raikovich/