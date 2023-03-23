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    «Даллас» проиграл «Голден Стэйт», «Лейкерс» без Леброна победили «Финикс»

    Баскетбол НБА Торонто Рэпторс Индиана Пэйсерс Майами Хит Нью-Йорк Никс Даллас Маверикс Голден Стэйт Уорриорз Вашингтон Уизардс Денвер Наггетс Милуоки Бакс Сан-Антонио Спёрс Юта Джаз Портленд Трэйл Блэйзерс Лос-Анджелес Лейкерс Финикс Санз
    «Денвер» на своей площадке проиграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 125:127 (33:30, 30:35, 30:31, 32:31).

    Леброн Джеймс
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    Леброн Джеймс

    Самым результативным игроком матча стал словенский лидер «Далласа» Лука Дончич, набравший 30 очков.

    Звезда гостей Стефен Карри заработал дабл-дабл — 20 очков и 13 передач.

    В другом матче игрового дня «Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Финикс» со счетом 122:111 (23:26, 36:26, 29:33, 34:26).

    Отметим, что эту игру из-за травмы ноги пропускал лидер «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс.

    У победителей Энтони Дэвис набрал 27 очков. В составе гостей Девин Букер завершил встречу с 33 очками в активе.

    Остальные результаты:

    «Юта» — «Портленд» — 115:127 (34:29, 22:39, 32:23, 27:36)
    «Милуоки» — «Сан-Антонио» — 130:94 (33:28, 33:23, 34:21, 30:20)
    «Вашингтон» — «Денвер» — 104:118 (29:31, 28:24, 16:39, 31:24)
    «Майами» — «Нью-Йорк» — 127:120 (31:32, 33:29, 28:25, 35:34)
    «Торонто» — «Индиана» — 114:118 (26:36, 26:22, 26:25, 36:25)

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