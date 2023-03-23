«Даллас» проиграл «Голден Стэйт», «Лейкерс» без Леброна победили «Финикс»

Самым результативным игроком матча стал словенский лидер «Далласа» Лука Дончич, набравший 30 очков.
Звезда гостей Стефен Карри заработал дабл-дабл — 20 очков и 13 передач.
В другом матче игрового дня «Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Финикс» со счетом 122:111 (23:26, 36:26, 29:33, 34:26).
Отметим, что эту игру из-за травмы ноги пропускал лидер «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс.
У победителей Энтони Дэвис набрал 27 очков. В составе гостей Девин Букер завершил встречу с 33 очками в активе.
Остальные результаты:
«Юта» — «Портленд» — 115:127 (34:29, 22:39, 32:23, 27:36)
«Милуоки» — «Сан-Антонио» — 130:94 (33:28, 33:23, 34:21, 30:20)
«Вашингтон» — «Денвер» — 104:118 (29:31, 28:24, 16:39, 31:24)
«Майами» — «Нью-Йорк» — 127:120 (31:32, 33:29, 28:25, 35:34)
«Торонто» — «Индиана» — 114:118 (26:36, 26:22, 26:25, 36:25)